محمد صلاح عن إمكانية انتقاله للدوري الإسباني: ليفربول يحسم مستقبلي

كشف النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، موقفه من إمكانية انتقاله إلى برشلونة أو ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد صلاح، في تصريحات لصحيفة "أس" الإسبانية ردا على سؤال حول إمكانية انتقاله إلى برشلونة أو ريال مدريد: "أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة من أعظم الأندية، لكن مستقبلي بيد ليفربول، وأركز حاليا مع الفريق من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

وأضاف محمد صلاح: "من الصعب تحديد موعد رحيلي عن ليفربول، مستقبلي في يد النادي مثلما ذكرت،وهدفي تحقيق جميع الأرقام القياسية هنا".

وكان محمد صلاح حل مؤخرا في المركز السادس في ترتيب الأفضل في العالم 2020، برصيد 26 نقطة، متفوقا على كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، صاحب المركز السابع بـ 19 نقطة، وزميله نيمار داسيلفا صاحب التاسع بـ 16 نقطة. وجاء ترتيب الترتيب النهائي للأفضل في العالم 2020 حسبما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كالتالي: 1- روبرت ليفاندوفسكي "52 نقطة". 2- كريستيانو رونالدو "38 نقطة". 3- ليونيل ميسي "35 نقطة". 4- ساديو ماني "29 نقطة". 5- كيفين دي بروين "26 نقطة". 6- محمد صلاح "25 نقطة". 7- كيليان مبابي "19 نقطة". 8- تياجو ألكانتارا "17 نقطة". 9- نيمار دا سيلفا "16 نقطة". 10- فيرجيل فان دايك "13 نقطة". 11- سيرجيو راموس "7 نقاط".

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