نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع إنجليزي فرنسي على نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه يوجد صراع شرس بين باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي من أجل التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الدولي الإسباني في الفترة المقبلة.

وأفاد موقع ديفنسا سنترال الإسباني بأن ليفربول وباريس سان جيرمان استفسرا من مسئولي ريال مدريد عن إمكانية التعاقد مع الإسباني ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد الإسباني.

وأكد الموقع الإسباني أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لا يزال يثق بأسينسيو على الرغم من الآداء المتواضع الذي يقدمه مع الملكي.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن ماركو أسينسيو البالغ من العمر 24 عاماً يلعب في ريال مدريد منذ عام 2014 قادماً من مايوركا الإسباني وخاض مع الملكي حتى الآن161 مباراة وسجل 30 هدفاً وصنع 20 هدف آخرين.