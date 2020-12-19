نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثبتت التحاليل التي خضع لها الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إصابة عماد النحاس المدير الفني للفريق بفيروس كورونا، قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي، بكأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يلتقي المقاولون العرب نظيره النجم الساحلي، مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي.

ويجري خلال الساعات القليلة المقبلة، ذئاب الجبل مسحة جديدة من أجل التأكد من إصابة عشرة لاعبين بالفيروس من عدمه، وكذلك 3 أفراد من الجهاز الفني والإداري مع عماد النحاس، لتحديد الموقف النهائي بالنسبة لهم.

وتأهل المقاولون العرب إلى مواجهة النجم الساحلي التونسي، في دور الـ32، بعدما أطاح بمنافسه ارتا سولار الجيبوتي، بالدور التمهيدي.