بعد تعافيهما من كورونا.. أحمد علي وبوشا يعودان لتدريبات البنك الأهلي استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي

عاد ثنائي فريق البنك الأهلي أحمد علي مهاجم الفريق وأبو المجد بوشا الظهير الأيمن للتدريبات عقب شفائهما من فيروس كورونا، وقد غاب اللاعبان عن مباريات الفريق السابقة أمام وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا.

ويستعد فريق الكرة بنادي البنك الأهلي لمباراته القادمة أمام الإنتاج الحربي في الثانية والنصف عصر يوم الإثنين المقبل في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفي وقت سابق أكد محمد يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، أن فريقه أضاع فرصًا خطيرة في مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

وقال يوسف خلال تصريحاته عقب المباراة: "البدايات دائمًا تشهد نتائج متقلبة ونعلم ذلك جيدًا، الشوط الأول كان سجالًا بين الفريقين وأضعنا فرصة حقيقية أمام المرمى، وبين شوطي المباراة دفعنا بفادي فريد ومحمد مثناني لزيادة الضغط علي الخصم وتعويض الهدف وقد كان".

وواصل: "توقيت ركلة جزاء سيراميكا عقب هدف التعادل كان مؤثرًا على أداء اللاعبين للحظات، وأدرك من خلالها سيراميكا الهدف الثالث، أضعنا فرصًا غاية في الخطورة قبل نهاية المباراة وتصدت العارضة مرتين لتسديدات اللاعب علي صابر".

واختتم حديثه، قائلا: "لا أتحدث مع اللاعبين بعد المباراة مباشرة وسنغلق صفحة مباراة اليوم وسنبدأ في الاستعداد للمباراة القادمة".

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على منافسه البنك الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

