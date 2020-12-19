عصام عبدالفتاح يكشف تفاصيل جديدة حول موقف مباراة منتخب الشباب وتونس

أكد عصام عبد الفتاح مسؤول التطوير فى لجنة حكام الاتحاد الافريقي لكرة القدم أن الكاف لم يتخذ القرار النهائي حيال مباراة منتخب مصر للشباب أمام تونس

كان مسؤولو اللجنة الطبية التابعة للكاف قررت إلغاء مباراة مصر وتونس أمس الجمعة ضمن الجولة الثانية فى دورة شمال افريقيا بداعي عدم اكتمال العدد القانوني للاعبي شباب الفراعنة بعد الإصابة بفيروس كورونا.

قال عصام عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لصدى البلد: الكاف لم يحسم حتى الآن موقف مباراة مصر وتونس وسوف يتم النظر فى الاحتجاج الرسمي المقدم من جانب اتحاد الكرة المصري والاعلان عنه خلال الساعات القادمة.

وبدأ الاتحاد المصري لكرة القدم في اتخاذ اجراءات عودة بعثة المنتخب الوطني للشباب من تونس مع استمرار الظروف غير المواتية لمشاركته في بطولة شمال افريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، حيث خاطب الاتحاد وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم لدعم طلب طائرة خاصة مجهزة طبيا لدى وزارة الطيران المدني، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19 على أرض الوطن لضمان رعاية طبية أفضل.

كما أبدى الاتحاد المصري لكرة القدم استعداده التام لتغطية جميع تكاليف رحلة الطيران الخاصة بإعادة البعثة.

فيما قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي:

حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.