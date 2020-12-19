14 إصابة.. كورونا يضرب المقاولون العرب قبل مواجهته في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

قال مصدر مقرب من داخل نادي المقاولون العرب، إن هناك 14 حالة إصابة بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية التي خضعوا لها استعدادا للقاء النجم الساحلي التونسي في الكونفدرالية الأفريقية.
ويخوض المقاولون العرب، مواجهة صعبة أمام النجم الساحلي، الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ 32 بكأس الكونفيدرالية الأفريقية على ملعب الجبل الأخضر.
وقال المصدر إن هناك 14 حالة داخل صفوف المقاولون العرب وأصيبوا بفيروس كورونا.
وأكد أن العدوى لحقت بعدد من أفراد الجهاز الفني والإداري هم: عماد النحاس، ومحمد أبوالعلا، ومجدى علي، وحسين عبد الغنى، وفتحي علي، وعلاء علي، وسلامة السيد، وعبد الله مغربي، كما أصيب من اللاعبين: كريم مصطفى، وأحمد الشيمي، ومحمد سمير، وهيثم الجويني، وباسم علي.
وأضاف المصدر: "سيخضع الفريق لمسحة الأحد، لكشف مصير المصابين من خوض مواجهة الذهاب أمام النجم الساحلي التونسي".
ويحلم "المقاولون العرب"، بتخطي الفريق التونسي والتأهل لدور الـ 32 مكرر، عقب عودته للمشاركة في بطولات أفريقيا بعد غياب 15 عاما.
وتقابل المقاولون مع النجم الساحلي، مرتين في البطولات القارية، في ربع نهائي بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس، وتعادلا 2-2 في ملعب المقاولون العرب خلال مباراة الذهاب، وحقق "النجم الساحلي"، الفوز في لقاء الإياب بهدفين دون رد.
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