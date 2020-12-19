مشجعو الكرة المصرية يختارون أفضل حارس ومهاجم بهاشتاج «مصر الأول»

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج "مصر الأول"، ليختار المتابعون من خلاله حارس ومهاجم مصر الأول فى كرة القدم.

وجاءت تغريدات المتابعين لتؤكد أن حارس مصر الأول هو اللاعب محمد الشناوى، لاعب منتخب مصر والنادى الأهلى، بالاضافة لاختيارهم المهاجم محمد شريف، لاعب النادى الأهلى، الذى عاد حديثًا من الإعارة وتألق فى أولى مبارياته مع الأهلى.

وكانت أبرز تغريدات المتابعين كالتالى:

#ميلاد_الشناوى_السد_العالى

كل سنه وانت حارس مصر الاول

-حارس مصر الأول

#ميلاد_الشناوى_السد_العالى

-ليالي ي ليالي ي ليالي شناوي السد العالي

كل سنة و حارس مصر الأول بخير و متالق

#ميلاد_الشناوي_السد_العالي

- إن شاء الله مهاجم مصر الأول محمد شريف

- وأخيييرا حسينا إن الأهلي يمتلك مهاجما بمعنى الكلمة محمد شريف سرعة موجودة مهارة موجودة قوة ودقة تصويبات موجودة فنيا بدنيا عالي الاستمرارية في التواجد في التشكيلة الأساسية والثبات على نفس المستوى تخليك مهاجم مصر الأول #محمد_شريف".

- كل عام وانت متألق ومتفاني وحصن منيع وسد عالي كل سنة وانت حامي عرين النادي الاهلي وحارس مرمى مصر الأول كل عام وانت بتكسب بطولات وبتحقق ألقاب اكتر وأكتر.

كل سنه وانت إلى الله أقرب وكعادتك خلوق ومحترم كل سنه وانت طيب يا شينو.. محمد الشناوي #ميلاد_الشناوي_السد_العالي".

- محمد شريف مهاجم الأهلي المصري

- احفظوا هذا الاسم جيدا سوف يكون مهاجم مصر الأول في السنوات القادمة "محمد شريف"

- مهاجم من الطراز العالمي

-التحدي الإخلاص الجدية حب الأهلي كلها معاني يحملها محمد الشناوي كل سنة وانت معانا ورافع البطولات كل سنة وانت كابتن الاهلي ورافع شعاره فرق الجميع كل سنة وانت طيب يا حارس مصر الأول #ميلاد_الشناوى_السد_العالى".