يستضيف فريق برشلونة نظيره فالنسيا، اليوم، السبت، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة برشلونة ضد فالنسيا في تمام الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي "بي إن سبورتس 1 و3" بتعليق خليل البلوشي.

برشلونة ضد فالنسيا:

ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للدخول في المربع الذهبي مؤقتا، والمنافسة على اللقب.

ويخوض برشلونة مواجهة فالنسيا بقائمة تضم كلا من:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن - نيتو - أرناو تيناس

خط الدفاع خط الدفاع: سيرجينيو ديست - رونالد أراخو - كليمونت لينجليت -جوردي ألبا - صامويل أومتيتي - فيربو جونيور - مينجويز.

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - ألينا - ميراليم بيانيتش - فيليبي كوتينيو - ريكي بويج - بيدري - ماثيوس - فرانكي دي يونج - كونارد.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - مارتين برايثوايت - ترينكاو .

على الجانب الآخر يطمح خفافيش فالنسيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا، لتحسين وضع الفريق السيئ في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني.

ترتيب برشلونة وفالنسيا:

ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الـ 13 بـ 14 نقطة.

غياب الجماهير:

جدير بالذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.