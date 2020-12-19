يستضيف فريق برشلونة نظيره فالنسيا، اليوم، السبت، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري الإسباني.
موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا والقنوات الناقلة:
وتقام مباراة برشلونة ضد فالنسيا في تمام الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي "بي إن سبورتس 1 و3" بتعليق خليل البلوشي.
برشلونة ضد فالنسيا:
ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للدخول في المربع الذهبي مؤقتا، والمنافسة على اللقب.
ويخوض برشلونة مواجهة فالنسيا بقائمة تضم كلا من:
في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن - نيتو - أرناو تيناس
خط الدفاع خط الدفاع: سيرجينيو ديست - رونالد أراخو - كليمونت لينجليت -جوردي ألبا - صامويل أومتيتي - فيربو جونيور - مينجويز.
خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - ألينا - ميراليم بيانيتش - فيليبي كوتينيو - ريكي بويج - بيدري - ماثيوس - فرانكي دي يونج - كونارد.
خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - مارتين برايثوايت - ترينكاو .
على الجانب الآخر يطمح خفافيش فالنسيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا، لتحسين وضع الفريق السيئ في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني.
ترتيب برشلونة وفالنسيا:
ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الـ 13 بـ 14 نقطة.
غياب الجماهير:
جدير بالذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.
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