الجمهور يدعم رامي السبيعي قبل مواجهات مستر أولمبيا 2020

يستعد البطل المصري رامي السبيعي والشهير بـ«بيج رامي» للمشاركة فى البطولة الأشهر في تاريخ لعبة كمال الأجسام "مستر أولمبيا 2020"، والتي تقام سنويًا في مدينة نيويورك الأمريكية، بمشاركة لاعبي كمال الأجسام من جميع أنحاء العالم.

ويخوض رامي السبيعي المنافسة المقرر لها اليوم السبت وغدا الأحدً، في كامل فورمته التي حرص طوال العام الماضى، على اكتمالها بشكل كبير، ليعزز فرص فوزه في البطولة الأشهر في تاريخ اللعبة، ونشر منذ ساعات قليلة، صورة جديدة له تظهر المستوي العالى الذى وصل اليه قبل المنافسة لاقتناص اللقب من البطل الأمريكي فيل هيث الذى حصل على لقب مستر أولمبيا لسبع سنوات متتالية.

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #بيج_رامي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .