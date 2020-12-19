موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحل فريق ليفربول بقيادة محترفنا المصري محمد صلاح ضيفا على نظيره كريستال بالاس اليوم، السبت، في تمام الثانية والنصف مساءً، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من البريميرليج.

وتذاع مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف عبر قناة beIN Sports HD 2 ، beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر الدفاع: أرنولد - ماتيب - فابينيو - روبيرتسون الوسط: هندرسون - فينالدوم - جونز الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح