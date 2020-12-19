بصحة شوقي وجمعة وبركات.. عصام الحضري في صورة جديدة مع نجوم الجيل الذهبي.. شاهد

نشر عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر سابقا، صورة له مع نجوم الجيل الذهبى لمنتخب مصر، محمد شوقى ووائل جمعة و محمد بركات وذلك من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام ".
وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعية وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:
يسلام ع العظمة - أساطير - وحشتونا يا كباتن
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