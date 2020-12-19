الرياضة

بصحة شوقي وجمعة وبركات.. عصام الحضري في صورة جديدة مع نجوم الجيل الذهبي.. شاهد

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نشر عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر سابقا، صورة له مع  نجوم الجيل الذهبى لمنتخب مصر، محمد شوقى ووائل جمعة و محمد بركات وذلك من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام ".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعية وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: 

يسلام ع العظمة - أساطير - وحشتونا يا كباتن 

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يشار إلى أن مصادر مقربة من عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، كشفت عن شرائه لنادي ليوا إف سي في دوري الدرجة الثانية الإماراتي.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد: "إن عصام الحضري اشترى النادي منذ فترة، وتولى رئاسة هذا النادي منذ بداية الموسم الجاري، ويسعى لصعوده إلى دوري الدرجة الأولى الإماراتي".
وفاز نادي ليوا اف سي برئاسة عصام الحضري على نظيره فرسان هيسبانيا والذي يرأسه النجم الإسباني ميشيل سلجادو، بنتيجة 1-0 ، محققًا أول 3 نقاط في تاريخ النادي.
كان عصام الحضري اقترب من تولي تدريب حراس مرمى نادي النجم الساحلي التونسي، بعدما اتفق مع مسؤوليه على كافة بنود التعاقد، ويتبقى له توقيع العقود، حيث سيوقع على العقود عند مجيء النادي التونسي إلى مصر يوم 20 ديسمبر الجاري لملاقاة نادي المقاولون العرب في دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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