محمد صلاح يكشف عن أهدافه الثلاثة مع ليفربول.. ويوجه رسالة للعالم بشأن كورونا

كشف النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن أهدافه الثلاثة مع الريدز خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد صلاح، في تصريحات لصحيفة "أس" الإسبانية، "أركز حاليا على الفوز مع ليفربول بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول هذا الموسم".

وتابع محمد صلاح "أسعى أيضا لتحطيم جميع الأرقام القياسية مع ليفربول خلال الفترة المقبلة".

وعن رسالته للعالم بشأن أزمة فيروس كورونا، قال محمد صلاح "أعتقد أن الأمر كان صعبًا للغاية على الجميع منذ بدء الفيروس التاجي، لكنه شيء نحتاج إلى التكيف معه وشيء يجب أن نعيش معه حتى ينتهي".

وتابع محمد صلاح، "علينا أن نحافظ على التباعد الاجتماعي، وأن نلتزم بكافة التعليمات الصحية، الوضع صعب، لكن نأمل أن تنتهي هذه الأزمة قريبا".