شاهد.. أفشة يهنئ الشناوي بعيد ميلاده

هنأ محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي زميله محمد الشناوي حارس مرمى النادي

ونشر أفشه صورة تجمعه بالشناوي عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وعلق علي الصورة قائلا: "عيد ميلاد سعيد".

يحتفل اليوم محمد الشناوي حارس مرمىنادي الأهلي بعيد ميلاده الـ 32 حيث ولد في 19 ديسمبر عام 1988 بمدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

بدأ محمد الشناوي حياته الكروية مع نادي الحامول ثم انتقل إلى النادي الأهلي وتدرج في مختلف المراحل السنية حتي وصل إلي الفريق الأول موسم 2007-2008 لكنه لم يشارك ليخرج بعدها لفريق طلائع الجيش لمدة ثلاث مواسم لعب فيهم 43 مباراة.

وخرج الشناوي إعارة لفريق حرس الحدود ثم ثلاث مواسم مع بتروجيت ولعب 85 مباراة ومع الأداء الكبير الذي قدمه الحارس عاد مرة أخرى لبيته الأهلي موسم 2017-2016.

وحقق الشناوي بطولة الدوري المصري 5 مرات وبطولتي كأس مصر وبطولتى السوبر المحلى وبطولة دوري أبطال إفريقيا كما شارك مع منتخب مصر في كأس العالم.

وأثناء مشاركته في مونديال كأس العالم حقق الشناوي لقب أفضل لاعب في لقاء مصر وأوروجواي.

وحمل ثلاثية تاريخية "الدورى والكأس ودورى أبطال إفريقيا" مع الأهلى فى أول موسم بشارة الكابتن.