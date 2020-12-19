نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر حكام مباريات غزل شبين وميت خاقان وتلا بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام اليوم السبت مباريات الأسبوع الثالث من دوري القسم الثالث، حيث تشهد المجموعة العاشرة، مواجهات ساخنة وقوية، حيث يلتقي غزل شبين مع منوف، ومركز شباب تلا مع بلبيس، وميت خاقان مع شباب ديرب نجم.

كما يحل أبو كبير ضيفا على ميت خلف، ويلتقي الشرقية مع عرب الرمل، وأبو حماد مع شباب بطا، وفاقوس مع شباب عرابي.