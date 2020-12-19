نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إيفرتون وأرسنال اليوم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق آرسنال نظيره إيفرتون، مساء اليوم السبت الموافق 19 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وستنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة ونصف بتوقيت الإمارات، والساعة الخامسة ونصف بتوقيت جرينتش.

وسيذاع اللقاء حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sport 1، المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان فريق إيفرتون قد حقق فوزا ثمينا على نظيره ليستر سيتي، بهدفين دون رد، في الجولة الماضية، فيما سقط آرسنال في فخ التعادل أمام فريق ساوثهامبتون، بهدف لكل منهما.

ويحتل إيفرتون المركز الخامس على جدول الترتيب البريميرليج، برصيد 23 نقطة، فيما يتواجد آرسنال في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.