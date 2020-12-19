مروان محسن ونيدفيد يواصلان التأهيل في الأهلي

واصل مروان محسن، وكريم نيدفيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجهما التأهيلي من الإصابة على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وخاض مروان محسن جانبا من التدريبات الاستشفائية في «الجيم» تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل، بينما أدى كريم نيدفيد جلسة في «الجيم» وجانبا من التدريبات في «الجيم» والجري حول الملعب.
وعقد كيفين جونسون، المدرب عقد محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق المران الصباحي للفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
وحرص جونسون على الاجتماع بلاعبي الفريق للحديث عن الإيجابيات والسلبيات في المباراة التي خاضها الفريق أمس أمام غزل المحلة والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من مباريات الفريق في الموسم الجديد للدوري.
ويستعد الأهلي للسفر غدا الي النيجر لمواجهة فريق «سوني ديب» في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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