لاعبو الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد محمد الشناوي

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والجهاز الفني والإداري على الاحتفال اليوم، السبت، بعيد ميلاد محمد الشناوي، كابتن الفريق وحارس مرمي الدولي.

وأحضر الجهاز الفني واللاعبون، تورتة للاحتفال بعيد ميلاد الشناوي عقب المران الجماعي الذي أُقيم صباح اليوم، على ملعب التتش.

في سياق آخر، شارك طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي.

واشتكى طاهر محمد طاهر منذ يومين من نزلة برد، وارتفاع في درجة الحرارة بعد التطعيمات التي حصل عليها تمهيدًا لرحلة النيجر، وخرج من قائمة الفريق قبل مواجهة غزل المحلة التي أقيمت أمس.

ويستعد الأهلي للسفر إلى النيجر غدًا، الأحد، على متن طائرة خاصة؛ لملاقاة فريق سونيديب المقرر لها يوم ٢٣ ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.