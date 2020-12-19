فحص طبي لعمرو السولية في الأهلي

أدى عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم على هامش المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادا للسفر إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وكان السولية قد شعر بآلام خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة غزل المحلة التي أقيمت أمس بسبب كدمة في القدم تعرض لها خلال التدريبات.

وفضل الجهاز الفني عدم المجازفة بالسولية في مواجهة المحلة، وخضع لفحص طبي قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم في بداية التحضير لمواجهة بطل النيجر.