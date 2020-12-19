اتحاد جدة يعتزم تفعيل بند شراء أحمد حجازي لمدة 3 مواسم.. تفاصيل

أكد تقرير صحفي، اليوم السبت، اقتراب نادي اتحاد جدة السعودي، من تفعيل بند الشراء النهائي في عقد اللاعب أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني، الذي لعب للفريق منذ فترة الانتقالات الماضية على سبيل الإعارة قادمًا من ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية: "اقتربت إدارة نادي الاتحاد من تفعيل بند شراء عقد المصري أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، المعار من فريق وست بروميتش الإنجليزي".

وأضافت: "وفيما تمتد الإعارة موسمًا، يخطط النادي للاحتفاظ باللاعب 3 مواسم أخرى".