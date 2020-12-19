الاتحاد الإفريقي للكونغ فو يختار يوسف عبد الرحمن سفيرا للعبة على مستوى العالم‎

أعلن الاتحاد الإفريقي للوشوو كونغ فو برئاسة المحاسب شريف مصطفى، عن اختيار اللاعب المصري يوسف عبد الرحمن كسفير الشباب للوشوو كونغ فو على مستوى العالم.

وقال شريف مصطفى، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكونغ فو، إنه تم اختيار لاعبين اثنين على مستوى العالم للمشاركة في منتدى الشباب العالمي الذي يقام في دولة تايلاند في أوائل العام الجديد 2021 وفق آخر التطورات الخاصة بفيروس كورونا التي على أساسها سيتم تحديد الموعد النهائي لتنظيم تلك الاحتفالية العالمية.

وتابع مصطفى أنه تم ترشيح عدد من اللاعبين من إفريقيا حتى يحظى أحدهم بشرف تمثيل العالم كسفير للشباب للوشوو كونغ فو في مؤتمر الشباب العالمي وتم اختيار اللاعب المصري يوسف عبد الرحمن بعد توافر الشروط اللازمة لاختياره.

وانحصرت شروط الاختيار في أن يكون سن اللاعب يتراوح ما بين 14 إلى 17 عاما وأن يتقن اللغة الإنجليزية وحاصل على سجل مشرف من البطولات العالمية والقارية وتم في النهاية اختيار يوسف عبد الرحمن بجانب لاعبة أخرى من البرازيل.

وكشف شريف مصطفى أن اللاعب يوسف عبد الرحمن سفير الشباب للوشوو كونغ فو على مستوى العالم قام بتصوير فيديو يتحدث فيه عن طموحاته وأحلامه وعن لعبة الوشوو كونغ فو سيتم عرضه ضمن فيديوهات الشباب سفراء العالم في منتدى الشباب العالمي.

وحصل اللاعب يوسف عبد الرحمن على ميداليتان ذهبيتان في بطولة إفريقيا، وميدالية ذهبية وفضية في بطولة العالم للشباب في بلغاريا عام 2016 و ميداليتين فضيتين في بطولة العالم traditional بالصين 2017، وميدالية ذهبية وفضية في بطولة البحر المتوسط بالمغرب 2018.

وحصد اللاعب أيضا على ميداليتين فضية وبرونزية من بطولة العالم للتايجي ببلغاريا 2018، وميدالية ذهبية في بطولة العالم للشباب بالبرازيل 2018، وميدالية ذهبية وفضية على بطولة العالم traditional بالصين 2019.