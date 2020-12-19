البيج رامي يبدأ منافسات مستر أولمبيا ويعد بتحقيق اللقب

يخوض البيج رامي السبيعي منافسات بطولة مستر اولمبيا 2020 التى تستضيفها ولاية نيويورك الأمريكية .

ويستعد رامي لتحقيق لقب مستر اولمبيا علي حساب الامريكي فيل هيث صاحب اللقب لسبع سنوات متتالية .

وقبل ساعات قليلة من البطولة وجه البيج رامي رسالة مهمة لمتابعيه علي موقع التواصل الاجتماعي يشكرهم علي الدعم الكبير الذي قدموه له خلال الفترة الماضية ووعدهم بتحقيق اللقب و رفع علم مصر في المحفل الدولى .

تعد بطولة مستر اولمبيا اقوي بطولة لمحترفي كمال الاجسام وتقام بشكل سنوي وكان من المفترض إقمتها في شهر سبتمبر الي انها تم تأجيلها لـ شهر ديسمبر الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .

يمتلك البيج رامي تاريخ كبير في البطولة العالمية منذ الظهور الاول علي مسرح " مستر اولمبيا للهواة " عام 2012 وحقق المركز الاول .

وخلال الفترة من 2013- وحتي 2016 نجح البيج رامي في الدخول ضمن افضل 10 ل لاعبين حتي وصل الي المركز الثاني العام الماضي