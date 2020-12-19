طاهر محمد طاهر يشارك في مران الأهلي

شارك طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا للسفر إلى النيجر.

واشتكى طاهر محمد طاهر منذ يومين المران الجماعي من نزلة برد وارتفاع في درجة الحرارة بعد التطعيمات التي حصل عليها تمهيدا لرحلة النيجر، وخرج من قائمة الفريق قبل مواجهة غزل المحلة التي أقيمت أمس.

ويستعد الأهلي لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا والتي تقام يوم ٢٣ ديسمبر الجاري في النيجر.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المحلة أمس بثلاثية في ثاني مواجهات الفريق ببطولة الدوري الممتاز موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.