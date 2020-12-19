الاتحاد الأفريقي يجري تعديلات في طاقم تحكيم لقاء الزمالك وجازيللي التشادي

قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بتعديل طاقم تحكيم مباراة الزمالك وجازيللي التشادي، في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك، لقائي الذهاب والإياب في مصر، بالاتفاق مع الفريق التشادي.

وأجرى "كاف" بعض التعديلات بسبب فيروس كورونا، حيث حرص على تعيين الطبيب المصري هاني الشاهيدي مرافقا للطاقم التحكيمي.

ويتكون الطاقم الكونغولي من حكم الساحة جين ندالا، رفقة المعاونين دادي دياسيوا وسفاري أوليفر، والحكم الرابع كيبينحو نومبي، والتنزاني أحمد مجوي مراقب المباراة.

ويقام لقاء الذهاب يوم الأربعاء المقبل.