قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بتعديل طاقم تحكيم مباراة الزمالك وجازيللي التشادي، في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يستضيف الزمالك، لقائي الذهاب والإياب في مصر، بالاتفاق مع الفريق التشادي.
وأجرى "كاف" بعض التعديلات بسبب فيروس كورونا، حيث حرص على تعيين الطبيب المصري هاني الشاهيدي مرافقا للطاقم التحكيمي.
ويتكون الطاقم الكونغولي من حكم الساحة جين ندالا، رفقة المعاونين دادي دياسيوا وسفاري أوليفر، والحكم الرابع كيبينحو نومبي، والتنزاني أحمد مجوي مراقب المباراة.
ويقام لقاء الذهاب يوم الأربعاء المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأفريقي يجري تعديلات في طاقم تحكيم لقاء الزمالك وجازيللي التشادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.