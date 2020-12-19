نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة جديدة تقرب بول بوجبا من العودة ليوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت بعض المصادر الصحفية الإيطالية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة أن مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد تم مشاهدته في تورينو.

زاد تواجد رايولا في إيطاليا من شائعات عودة النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد إلى فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي خاصةً أن وكيله صرح مؤخراً بإن وقت الفرنسي مع الشياطين الحمر قد إنتهى.

وبحسب صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، فإن تواجد رايولا في تورينو، خلال تلك الفترة تحديدًا، يعزز من فرص عودة بوجبا إلى البيانكونيري.