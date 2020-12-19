النصر 2007 يفوز على الأهلي 2 - 1 في افتتاح بطولة القاهرة للناشئين

فاز فريق النصر مواليد 2007 بقيادة أحمد مصطفي، على النادي الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف في افتتاح بطولة القاهرة للناشئين.

أقيمت المباراة بالنادي الأهلي بمدينة نصر وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1 وتقدم النصر بالهدف الأول عن طريق عمر وليد وتعادل الاهلي قبل نهاية الشوط وفي الشوط الثاني تمكن يوسف عزت من تسجيل الهدف الثاني للنصر من ضربة رأس رائعة .

وقال أحمد مصطفى إن فريقه قدم مباراة قوية وبروح عالية أمام الأهلي وأشاد بمستوي اللاعبين خاصة فتحي ادريس الظهير الأيمن وأحمد هاني لاعب خط الوسط وأحمد لطفي حارس المرمي الذي قدم أداء قوي بالإضافة إلي التغيرات التي تم الدفع بها مثل آدم وعبد الرحمن .

وقال إن زيارة رحيم عمرو عبد الحق مدير الكرة بالفريق الأول ومحمد حجاج المدرب المساعد بالفريق الأول كان لها أثر كبير على اللاعبين بشكل إيجابي قائل إن هذا الفريق يعد مستقبل نادي النصر .

ويضم الجهاز الفني لفريق النصر مواليد 2007 احمد مصطفي مدير فني ومحمود تونسي مدرب عام ومينا مدرب مساعد واحمد هاشم مدرب حراس ومهني عبد المنعم اداري احمد علي اخصائي علاج طبيعي .