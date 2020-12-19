محمد صلاح: كلوب أحبطني.. وأزمة راموس انتهت

أعرب النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن شعوره بالإحباط بسبب عدم ارتداء شارة قيادة الفريق في مباراة الريدز الأخيرة، أمام ميدتيلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال محمد صلاح في تصريحات لصحيفة "أس" الإسبانية، "شعرت بإحباط شديد بسبب عدم ارتداء شارة القيادة أمام ميدتيلاند، ولكن في النهاية هذا هو قرار المدرب يورجن كلوب وأنا أقبله".

وعن إمكانية مواجهة أتلتيكو مدريد في الأدوار المقبلة بدوري أبطال أوروبا، قال محمد صلاح "لا أفكر في المباريات بهذه الطريقة، لا أفكر في أنه يجب علينا أن نفوز فقط، لأنهم انتصروا علينا الموسم الماضي".

وأضاف محمد صلاح "علينا المضي قدما مباراة تلو الأخرى، إذا لعبنا ضد أتلتيكو مدريد من جديد سيكون أمرا جيدا، فالفوز بالبطولة يتطلب الانتصار على جميع المنافسين".

وتطرق محمد صلاح إلى الحديث عن إصابة الكتف التي تعرض لها في نهائي دوري نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 على يد راموس لاعب ريال مدريد، قائلاً "أعتقد أن أي شيء سلبي يحدث لأي شخص يجعله أكثر قوة، ولكن بالنسبة إلى الإصابة التي تعرضت لها فهي موضوع وانتهى بالنسبة إليّ، ولا أريد أن أفكر في هذا الأمر على الإطلاق".

يذكر أن محمد صلاح حل مؤخرا، في المركز السادس في ترتيب الأفضل في العالم 2020، برصيد 26 نقطة، متفوقا على كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان صاحب المركز السابع بـ 19 نقطة، وزميله نيمار داسيلفا صاحب التاسع بـ 16 نقطة.

وجاء ترتيب الترتيب النهائي للأفضل في العالم 2020 حسبما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " كالتالي:

1- روبرت ليفاندوفسكي " 52 نقطة".

2- كريستيانو رونالدو " 38 نقطة".

3- ليونيل ميسي " 35 نقطة".

4- ساديو ماني " 29 نقطة".

5- كيفين دي بروين " 26 نقطة".

6- محمد صلاح " 25 نقطة".

7- كيليان مبابي " 19 نقطة".

8- تياجو ألكانتارا " 17 نقطة".

9- نيمار دا سيلفا " 16 نقطة".

10- فيرجيل فان دايك " 13 نقطة".

11- سيرجيو راموس " 7 نقاط".