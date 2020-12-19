وزارتا الشباب والرياضة والطيران المدني تستعدان لإعادة منتخب الشباب بطائرة خاصة

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتنسيق مع الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى؛ لإرسال طائرة خاصة مجهزة طبيًا لإعادة المنتخب المصرى للشباب من تونس إلى القاهرة، وذلك في ضوء التنسيق الذى تم مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه قام بالتواصل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية سواء في مصر أو من الجانب التونسى للاطمئنان على توفير كافة الإمكانات والمستلزمات الخاصة بالرعاية الصحية المتكاملة للبعثة والتحاليل الطبية والمسحات اللازمة، مشيرًا إلى أنه وحتى وصول الطائرة الخاصة إلى تونس لإعادة المنتخب المصرى يتابع عن كثب تطورات الحالة الصحية للبعثة.
وأكد أنه تم التنسيق أيضًا مع وزارة الصحة المصرية لتوفير كافة الإمكانات والرعاية الصحية للاعبين فور وصولهم القاهرة.
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