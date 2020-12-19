فريق سلة الأهلي يواجه الزمالك في ربع نهائي بطولة دوري المرتبط

يواجه اليوم الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي منافسه فريق الزمالك وذلك ضمن منافسات لقاء العودة في ربع نهائي دوري المرتبط لكرة السلة موسم 2020-2021.
ومن المنتظر أن تقام المباراة في تمام السادسة مساء على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية بينما تقام مباراة فريق تحت 16عاما في تمام الرابعة عصرًا.
وقطع النادي الأهلي تحت قيادة مديره الفني أشرف توفيق شوط كبير نحو نصف النهائي وذلك بعد تغلبه في مباراة الذهاب على الزمالك الذي يقوده الإسباني أوجستي بنتيجة 91-68 بعد مباراة كبيرة كما فاز فريق الأهلي تحت 16 على فريق الزمالك بنتيجة 80-51.
ويحتاج “النادي الأهلي ” لفوز وحيد سواء على صعيد المرتبط أو الكبار لحسم الصعود.
وتأهل “المارد الأحمر” لهذا الدور بعد فوزه على جزيرة الورد، فيما تخطى الزمالك عقبة المصرية للاتصالات.
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