عرض البيج رامي على مسرح مستر أولمبيا.. وذهول منافسه الأمريكي | فيديو

يخوض البيج رامي السبيعي منافسات بطولة مستر اولمبيا 2020 التى تستضيفها ولاية نيويورك الأمريكية .

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو لظهور البيج رامي علي مسرح مستر اولمبيا خلال اليوم الاول وظهر بشكل قوي ومتألق ارعب منافسه فيل هيث صاحب اللقب .

ويستعد رامي لتحقيق لقب مستر اولمبيا على حساب الأمريكي فيل هيث صاحب اللقب لسبع سنوات متتالية .

وقبل ساعات قليلة من البطولة وجه البيج رامي رسالة مهمة لمتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي يشكرهم علي الدعم الكبير الذي قدموه له خلال الفترة الماضية ووعدهم بتحقيق اللقب و رفع علم مصر في المحفل الدولي .

تعد بطولة مستر اولمبيا اقوي بطولة لمحترفي كمال الأجسام وتقام بشكل سنوي وكان من المفترض إقامتها في شهر سبتمبر الا انه تم تأجيلها لـ شهر ديسمبر الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .

ويمتلك البيج رامي تاريخ كبير في البطولة العالمية منذ الظهور الاول علي مسرح " مستر اولمبيا للهواة " عام 2012 وحقق المركز الاول .

وخلال الفترة من 2013- وحتي 2016 نجح البيج رامي في الدخول ضمن افضل 10 ل لاعبين حتي وصل الي المركز الثاني العام الماضي.