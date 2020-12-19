محمد صلاح احتياطيا.. تشكيل ليفربول في مواجهة كريستال بالاس بـ الدوري الانجليزي

يحل فريق ليفربول ضيفا على نظيره كريستال بالاس اليوم، السبت، في تمام الثانية والنصف مساءً، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من البريميرليج.
وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تشكيل فريقه كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: أرنولد - ماتيب - فابينيو - روبيرتسون
الوسط: هندرسون - فينالدوم - كيتا
الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - مينامينو
وتواجد محمد صلاح على دكة الاحتياط
وتذاع مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف عبر قناة beIN Sports HD 2 ،beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.
ويتصدر ليفربول حامل اللقب، ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، منفردًا.
وجاء ذلك بعدما خطف ليفربول فوزا قاتلا، من منافسه على الصدارة توتنهام، في قمة الجولة الماضية بنتيجة 2-1.
ولم يتلقى ليفربول غير هزيمة وحيدة، وحقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 4 مواجهات.
ويسعى الريدز بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب لتحقيق الفوز على كريستال بالاس، من أجل الحفاظ على الصدارة، مع انقضاء الثلث الأول من الموسم.
ويعاني ليفربول من إصابات عديدة، حيث سيفتقد كل من المدافعين فيرجيل فان دايك، وجو جوميز، وكوستاس تاسيميكاس، وجويل ماتيب، والمهاجم دييجو جوتا، كما يغيب تياجو ألكانتارا ونابي كيتا وجيمس ميلنر وشيردان شاكيري.
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