نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل وحكام مباراة تلا وبلبيس بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام في الثانية من عصر اليوم السبت مباراة مركز شباب تلا وبلبيس في إطار الأسبوع الثالث لدوري القسم الثالث.

ويبدأ تلا اللقاء بتشكيل مكون من، عبد الرحمن شبارة، وخالد الضبع، السيد علاء، محمد بلية ومحمود الصفطاوي وماهر علام و احمد كريم وباسم شوقي وأحمد بيكو وسعيدو ومحمد سمير.

البدلاء : السيد مصباح وكريم الكومي وكريم مجدي واسلام علم الدين وسعيد المشد وصلاح جبر وسعيد النيداني ومحمد رحرح وطه فرج.

ويخوض بلبيس اللقاء بتشكيل مكون من : ايهاب كمال ومحمد عباس كوتا ومحمد خلف واسلام رجب ومحمد عاطف ومحمد يوسف ومصطفى فاروق وكريم مسعد وأحمد اشرف وأحمد فرج ومحمد المالح.

البدلاء : احمد حسن واحمد عاطف ريشا واسلام فاروق وخالد صوان وأحمد صبحي وكرم نعماني ومحمد سعيد مالو ومحمد ربيع وأحمد سالم سيكا.

يدير اللقاء الحكم محمود دسوقي، يعاونه خالد حسام طه، وهشام عبد العزيز، ويراقب الحكام عبد الرازق سعيد، ومراقب المسابقات محمد بطه.

ترتيب المجموعة العاشرة

1- الشرقية 6 نقاط

2- تلا 6 نقاط

3- بلبيس 4 نقاط

4- فاقوس 3 نقاط

5- منوف 3 نقاط

6- ميت خلف 3 نقاط

7- ابو حماد 3 نقاط

8- بطا 3 نقاط

9- ديرب نجم 3 نقاط

10- غزل شبين نقطتين

11- أبو كبير نقطة

12- عرب الرمل نقطة

13- ميت خاقان نقطة

14- شباب ديرب بلا نقاط

15- شباب عرابي بلا نقاط