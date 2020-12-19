موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي وتردد القنوات المفتوحة الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يلتقي فريق ليفربول بقيادة اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق كريستال بالاس، في المباراة التي تنطلق اليوم السبت 19 ديسمبر 2020، في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي، في المباراة المقامة على سيلهرست بارك، بقيادة الحكم جوناثان موس.

وتشهد مباريات ليفربول متابعة كبيرة من الجماهير المصرية والعربية، لمشاهدة اللاعب المصري محمد صلاح والتى تأمل بأن يواصل الأداء الممتاز ومواصلة التهديف للمنافسة على قمة هدافي الدوري الإنجليزي للعام الثالث على التوالي، وسط حالة من التفاهم مع السنغالي سايدو ماني، والبرازيلي فيرمينيو.

بحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بينما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تلعب مباراة ليفربول ووست هام مساء اليوم السبت عند تمام الساعة 14.30 بتوقيت القاهرة، عند 15.30 بتوقيت مكة المكرمة، عند درجة حرارة تصل إلى 9°C.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس القادمة المشفرة والمفتوحة

مباراة ليفربول وكريستال بالاس منقولة بشكل مباشر وحصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قناة bein sports HD1، والتي يعلق عليها المعلق حفيظ دراجي.

كما أعلنت العديد من القنوات المجانية المفتوحة على العديد الأقمار الصناعية عن نقل مباراة ليفربول وكريستال بالاس، على البث المفتوح بدون تشفير ومنها قناة varzish sport hd ، على القمر ياه سات، وقناة idman على القمر الاذربيجاني.