موعد مباراة برشلونة وفالنسيا بالدوري الإسباني 2020 والقنوات الناقلة المجانية

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محمد سياف - ابو ظبي - يلتقي اليوم السبت 19 ديسمبر فريق برشلونة مع فالنسيا، في إطار الأسبوع 14 من الدوري الإسباني، فى المباراة التى يسعى من خلالها فريق برشلونة من تحقيق فوز لمواصلة ملاحقة رباعي القمة وتصدر جدول ترتيب الليجا، وكذلك أقتناص فوز يرفع من معنويات الفريق بعد النتائج السيئة بالدوري الإسباني في الأسابيع الماضية.

يدخل البارشا مبارة اليوم برصيد 20 نقطة، يحتل بهم المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، وأما فالنسيا فيحتل المركز 13 برصيد 14 نقاط.

ويعتمد البارشا بشكل أساسي على معجزة الكرة في الوقت الحالي ليونيل ميسي، هداف الدوري الإسباني في الموسم الماضي، والمساهمة في النتائج الطيبة للبارشا في بطولة دوري ابطال اوروبا 2020.

ولمحبي فريقي البارشا برشلونة، ننشر موعد وتردد القنوات الناقلة لمباريات الفريق بالدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا 2021/2020، وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر،على العديد من الأقمار، التي من السهل التقاطها في الوطن العربي، عن طريق البث المفتوح المجاني وبدون تشفير، وذلك بعد احتكار قناة بين سبورت نقل الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والعديد من الدوريات والبطولات الكبرى.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم السبت الموافق 19 دبسمبر تقام عند الساعة 17:15 بتوقيت القاهرة، الساعة 18.15 بتوقيت مكة المكرمة، فى المباراة المقامة على ملعب لكامب نو.

القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا

القنوات المشفرة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا، المباراة منقولة على قناة beIN SPORTS HD 3 ويعلق عليها المعلق خليل البلوشي

ومباراة برشلونة وفالنسيا منقولة ايضاً على قناة IRIB TV 3 الإيرانية، المفتوحة على القمر Intelsat 902، 62 شرقا، تردد 11555 عمودى، ومعدل الترميز 30000 .

وقناة TV Varzish على القمر ياه سات ، على التردد 12548، ومعدل الترميز 27500 واستقطاب القناة أفقي.

وقناة Idman Azerbaycan على القمر Europe*Star 1 على المدار 45 شرق، على التردد 11175 h، ومعدل ترميز القناة 27500.

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