بعد 3 دقائق.. مينامينو يتقدم لليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

سجل مينامينو الهدف الأول لفريقه ليفربول في شباك كريستال بالاس في المباراة المقامة حاليا على ملعب سيلهرست بارك ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي " البريميرليج ".
وجاء الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.
وتذاع مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف عبر قناة beIN Sports HD 2 beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.
ويتواجد محمد صلاح على دكة الاحتياط
ويسعى الريدز بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب لتحقيق الفوز على كريستال بالاس، من أجل الحفاظ على الصدارة، مع انقضاء الثلث الأول من الموسم.
ويعاني ليفربول من إصابات عديدة، حيث سيفتقد كل من المدافعين فيرجيل فان دايك، وجو جوميز، وكوستاس تاسيميكاس، وجويل ماتيب، والمهاجم دييجو جوتا، كما يغيب تياجو ألكانتارا ونابي كيتا وجيمس ميلنر وشيردان شاكيري.
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