الدوري الإسباني.. لويس سواريز يقود هجوم أتلتيكو مدريد أمام إلتشي

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيل الأساسي لمواجهة إلتشي، ضمن منافسات الجولة الـ14، من مسابقة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك

الدفاع: تريبير، سافيتش، هيرموسو، لودي.

خط الهجوم: جواو فيليكس - لويس سواريز.

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال سوسيداد صاحب المركز الثاني وريال مدريد صاحب المركز الثالث.

وتقام اليوم أيضا العديد من المباريات ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني أبرزها برشلونة مع فالنسيا.

برشلونة ضد فالنسيا:

يستضيف فريق برشلونة نظيره فالنسيا، اليوم، السبت، في تمام الخامسة والربع مساء، على ملعب كامب نو.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للدخول في المربع الذهبي مؤقتا، والمنافسة على اللقب.

على الجانب الآخر يطمح خفافيش فالنسيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا، لتحسين وضع الفريق السيئ في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الـ 13 بـ 14 نقطة.