مدرب المغرب يتغزل في بدر بانون: احترافيته سبب انتقاله لأكبر ناد أفريقي

أشاد الحسين عموتة، مدرب المنتخب المحلي المغربي، بقدرات وإمكانات الدولي بدر بانون، مدافع الأهلي الجديد، مؤكدًا أن رحيله للدوري المصري خسارة كبيرة للكرة المغربية.

وقال الحسين عموتة، في تصريحات نشرها موقع "360 سبورت المغربي"، إن مغادرة بانون للرجاء والتحاقه بفريق الأهلي المصري خلال الميركاتو الصيفي الماضي، تركت فراغا كبيرا داخل صفوف المنتخب المغربي المحلي، مؤكدا أن لديه احترافية كبيرة، مما أهله للانتقال إلى أكبر ناد أفريقي وبصفقة مالية محترمة. وأضاف أن مغادرة بانون للدوي المغربي، جعلته يفقد لاعبا بقيمة تقنية كبيرة، مشيرا إلى أن هذا الأخير يمتاز بخاصية قلما تتوفر في كثير من المدافعين، إذ تعتبر تمريراته "قاتلة" لدفاعات الخصوم، وتلغي معها 6 إلى 7 لاعبين، مستشهدا بآخر مواجهة رسمية خاضها رفقة المنتخب المحلي أمام المنتخب الجزائري، بعدما مرر كرة الهدف لزميله أيوب الكعبي، وألغى فعالية 7 لاعبين جزائريين، دفعة واحدة. وجدد الحسين عموتة ثقته في المدافعين الحاليين للمنتخب المحلي، مشددا على أنهم أظهروا رغبة كبيرة في تقديم الأفضل للمجموعة الوطنية، خلال المعسكرات الإعدادية الأخيرة التي أجراها.

وتعاقد الأهلي مع بدر بانون، مدافع الرجاء المغربي، لمدة أربع سنوات قادمة.

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