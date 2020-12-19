اللواء مجدي اللوزي يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

أعلن اللواء دكتور مجدي اللوزي الترشح لمنصب رئيس الاتحاد المصري لكره القدم في دورته الانتخابية التي ستقام مطلع العام الجديد 2021 .

وقال اللوزي إنه يهدف إلى دعم الكرة المصرية وتطويرها معتمدا على سجل انجازاته الرياضي الحافل والبطولات الدولية التي حققها عبر قيادته للرياضة العسكرية.

وتولي اللواء اللوزي العديد من المناصب الرياضية خلال تاريخه الطويل المليئ بالانجازات الدولية والمحلية حيث يعتبر ايقونه رياضيه وعلميه ومهنيه في مجال الرياضة.

ومن المقرر ان يعقد اللواء اللوزي مؤتمرا صحفيا في الفترة القادمة لاعلان تفاصيل ترشحه.

وتولي اللواء اللوزي العديد من المناصب الكروية والرياضية ويملك خبرات كبيرة ، منها منصب نائب رئيس لجنه الأنديه بالاتحاد المصري لكره القدم، وتولي منصب رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة الأسبق، عضو المجلس القومي للرياضه الاسبق ، عضو مجلس اداره المشروع القومي للتميز الرياضي ، عضو مجلس اداره نادي طلائع الجيش ، مؤسس قطاع البطوله الرياضيه للقوات المسلحه ورئيسه الاسبق ، عضو اللجنه الرياضيه بالمجلس الاعلي للجامعات سابقا ، رئيس الوفد المصري لدي المحلس الدولي للرياضه العسكريه ( السيزم ) خمس سنوات ، نائب رئيس الاتحاد العربي للرياضه العسكريه احد افرع هيئات جامعه الدول العربيه ، حاصل علي بكالوريوس تربيه رياضيه في كرة القدم بتقدير جيد جدا ، حاصل علي درجه الدكتوراه في علوم التربيه الرياضيه ، حاصل علي دوره التحكيم في كره القدم من الاتحاد الالماني لكره القدم اثناء بعثته الرياضيه في المانيا.

وشارك كعضو في لجنه وضع مشروع قانون الرياضه الجديد الذي اعتمده بمجلس النواب المصري منذ ثلاث سنوات ، حاصل علي براءه اختراع من اكاديميه البحث العلمي في مجال الرياضه البدنيه ، حاصل علي دورات عديده في الاداره الرياضيه ببعثات في جمهوريه المانيا الاتحاديه ، حاصل علي وسام الرياضيه من الدرجه الاولي من السيد رئيس الجمهوريه القائد الاعلي للقوات المسلحه ٢٠١٦ ، عضو البعثه المصريه بدوره البحر الابيض٢٠١٢ بلندن ، عضو البعثه المصريه بدوره البحر الابيض المتوسط ٢٠١٣ ، عضو البعثه الرسميه للالعاب الاوليمبية بالصين ٢٠١٤ ، عضو البعثه المصريه الرسميه لدوره الالعاب الاوليمبية بالبرازيل ٢٠١٦ ، رئيس بعثه المتخبات العسكريه بدوره الالعاب الاوليمبية بكوريا الجنوبيه ٢٠١٥ والذي حصل فيها المنتخب العسكري علي بطوله العالم في كره اليد ، حاصل علي جائزه الشيخ محمد بن راشد في الابداع الرياضي ٢٠١٦، وخلال مسيرته الرياضية ساهم في حصول مصر علي العديد من البطولات الدولية والعالمية من خلال قيادته للرياضة العسكرية.