كلوب يكشف سبب جلوس محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول أمام كريستال بالاس

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن سبب جلوس محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول أمام كريستال بالاس، في المباراة التي تقام حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال يورجن كلوب، في تصريحات صحفية قبل المباراة، "محمد صلاح كان يحتاج إلى الراحة بسبب ضغط المباريات".

وأضاف "ربما يشارك صلاح بديلا أمام كريستال بالاس ويصنع لنا الفارق".

حراسة المرمى: أليسون بيكر الدفاع: أرنولد - ماتيب - فابينيو - روبيرتسون الوسط: هندرسون - فينالدوم - كيتا الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - مينامينو وتذاع مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف عبر قناة beIN Sports HD 2 ،beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي. ويتصدر ليفربول حامل اللقب، ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، منفردًا. ولم يتلقى ليفربول غير هزيمة وحيدة، وحقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 4 مواجهات. ويسعى الريدز بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب لتحقيق الفوز على كريستال بالاس، من أجل الحفاظ على الصدارة، مع انقضاء الثلث الأول من الموسم. ويعاني ليفربول من إصابات عديدة، حيث سيفتقد كل من المدافعين فيرجيل فان دايك، وجو جوميز، وكوستاس تاسيميكاس، وجويل ماتيب، والمهاجم دييجو جوتا، كما يغيب تياجو ألكانتارا ونابي كيتا وجيمس ميلنر وشيردان شاكيري.

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