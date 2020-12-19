أزمة جديدة تضرب مباراة الزمالك وجازيللي التشادي

كشف مصدر بنادي الزمالك عن وجود أزمة جديدة بشأن مباراة الفريق الأبيض أمام جازيللي التشادي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل
يأتي هذا بسبب رفض ملعب الكلية الحربية استضافة اللقاء كما كان مقررا له، بسبب التجديدات في أرضية الملعب.
وفوجئ مسؤولو نادي الزمالك بإخطار مسؤولي ملعب الكلية الحربية لهم بعمل تجديدات في أرضية الملعب مما سيتسبب في عدم استضافة مباراتي الزمالك أمام جازيللي في دور الـ32 للبطولة الأفريقية بالرغم من اتفاق الزمالك مع بطل تشاد على إقامة المباراتين في مصر.
ويجرى مسؤولو نادي الزمالك اتصالات في الفترة الحالية لنقل المباراة إلى ستاد بتروسبورت أو ملعب السلام في ظل رغبتهم في خوض اللقاء بالقاهرة، وحال تعثر إقامة المباراة في القاهرة سيتم نقل المباراة لملعب اآخر خارج القاهرة.
وتقام مباراة الذهاب يوم 23 من الشهر الجاري، على أن يلتقي الفريقان مجددًا يوم 5 من الشهر المقبل في لقاء الإياب.
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