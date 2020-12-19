الرياضة

أزمة جديدة تضرب مباراة الزمالك وجازيللي التشادي

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كشف مصدر بنادي الزمالك عن وجود أزمة جديدة بشأن مباراة الفريق الأبيض أمام جازيللي التشادي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل 

يأتي هذا بسبب رفض ملعب الكلية الحربية استضافة اللقاء كما كان مقررا له، بسبب التجديدات في أرضية الملعب.

وفوجئ مسؤولو نادي الزمالك بإخطار مسؤولي ملعب الكلية الحربية لهم بعمل تجديدات في أرضية الملعب مما سيتسبب في عدم استضافة مباراتي الزمالك أمام جازيللي في دور الـ32 للبطولة الأفريقية بالرغم من اتفاق الزمالك مع بطل تشاد على إقامة المباراتين في مصر.

ويجرى مسؤولو نادي الزمالك اتصالات في الفترة الحالية لنقل المباراة إلى ستاد بتروسبورت أو ملعب السلام في ظل رغبتهم في خوض اللقاء بالقاهرة، وحال تعثر إقامة المباراة في القاهرة سيتم نقل المباراة لملعب اآخر خارج القاهرة.

وتقام مباراة الذهاب يوم 23 من الشهر الجاري، على أن يلتقي الفريقان مجددًا يوم 5 من الشهر المقبل في لقاء الإياب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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