لاعب الزمالك بعد قرار عودة منتخب الشباب من تونس: ربنا شايل لنا خير

أكد أحمد عيد، لاعب نادي الزمالك ومنتخب الشباب، أن لاعبي شباب الفراعنة أثبتوا أنهم رجال فى الأزمة الأخيرة بتونس.

كانت اللجنة الطبية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، قررت إلغاء مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره منتخب تونس لعدم اكتمال العدد القانوني لإقامة اللقاء ضمن منافسات الجولة الثانية فى دورة شمال أفريقيا.

وقال أحمد عيد، عبر حسابه على "إنستجرام": "بشكر طبعًا اللاعبين الرجالة.. سنين وإحنا مستنين البطولة دي من زمان جدا وقررنا نقعد فى وسط الظروف دي وكنا رجالة ومحدش وقف جنبنا ولما وصلنا تونس بنتعامل وحش جدًا بس قدرنا نكمل عشان مستقبل جيل كامل".

وأضاف: "بس ربنا أكيد شيلنا خير وطبعا بشكر الجهاز الفني و الطبي اللي تعب معانا.. الحمدلله على كل شيء.. بتمنى التوفيق للجميع فيما هو قادم إن شاء الله".

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم بدأ في اتخاذ إجراءات عودة بعثة المنتخب الوطني للشباب من تونس مع استمرار الظروف غير المواتية لمشاركته في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، حيث خاطب الاتحاد وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم لدعم طلب طائرة خاصة مجهزة طبيا لدى وزارة الطيران المدني، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19 على أرض الوطن لضمان رعاية طبية أفضل.

وأبدى الاتحاد المصري لكرة القدم استعداده التام لتغطية جميع تكاليف رحلة الطيران الخاصة بإعادة البعثة.

وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي:

حسين حلمي، المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية، والدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية، والدكتور علاء عبد العزيز، عن الناحية الفنية، والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.