للمشاركة في البطولات الدولية.. الكيك بوكسينج يعتمد خطة تدريبات الفراعنة ويجهز متابعة دورية لأدائهم

أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح، عن مواعيد تدريبات المنتخبات الوطنية المختلفة استعدادا للمشاركة في البطولات الدولية والقارية.

وطالب صبيح من كافة الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية المختلفة بإعداد تقارير دورية من أجل عرضها على مجلس الإدارة الخاصة بأداء اللاعبين للوقوف على أخر التطورات الخاصة للاعبين سواء البدنية أو الفنية.

ويخوض المنتخب الوطني الأول للرجال تدريباته في المركز الأوليمبي بالمعادي يوم الجمعة الساعة الواحدة ظهرا ويخوض أيضا منتخب مصر للشباب مواليد 2001/2002 في المركز الأوليمبي يوم الجمعة الساعة التاسعة صباحا.

ويخوض منتخب مصر للآنسات الشباب تدريباته في نادي الجلاء يوم السبت من كل أسبوع من الساعة الخامسة إلى السابعة مساءا ومنتخب مصر للشباب مواليد 2003/2004 رجال يخوض تدريباته في المدرسة العسكرية بالهايكستب كل يوم سبت من الساعة الثالثة إلى الساعة الخامسة مساء.

وتقرر أن يخوض منتخب مصر للسيدات عموم تدريباته في المركز الأوليمبي بالمعادي يوم الجمعة من كل أسبوع السادسة الواحدة ظهرا.

ويخوض أيضا منتخب مصر للسامبو للكبار رجال وسيدات تدريباته في المدرسة العسكرية بالهايكستب يوم السبت من كل أسبوع من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الثالثة عصرا.

وكان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج استقر على تشكيل المنتخبات الوطنية المختلفة مع اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية ووضع خطة فنية يتم تنفيذها من أجل العمل على تجهيز كافة العناصر والاستعداد للمشاركة في أي بطولات.