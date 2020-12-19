نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسحة جديدة تحسم مصير النحاس أمام النجم الساحلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجري لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بالإضافة إلى الطاقم الطبي والإداري والفني يوم غداً الأحد مسحة جديدة من أجل الكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 قبل الموقعة الهامة والمرتقبة التي ينتظرها الفريق ضد النجم الساحلي التونسي يوم الثلاثاء القادم.

وتحسم المسحة بصورة نهائية مصير عماد النحاس المدير الفني لفريق نادي المقاولون العرب بعد أن أثبتت المسحة التي خضع لها مؤخراً عن إصابته بفيروس كورونا مع عدد من لاعبي الفريق.

واستقرت إدارة المقاولون على قيام علاء عبدالغني المدرب العام بقيادة تدريبات الفريق لحين عودة النحاس بجانب متابعة حالة بعض اللاعبين العائدين من الإصابة مثل التونسي وسيم النغموشي والمدافع فادي نجاح.