نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب غياب محمد صلاح على مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تابعنا اليوم مباراة ليفربول وكريستال بالاس على قناة بي ان سبورت اليوم ولكننا لم نشاهد محمد صلاح حتى الأن بعد انطلاق المباراة، حتى بالرغم من احراز 3 أهداف في مرمى بالاس في الشوط الأول، وتساؤل الملايين من متابعي النجم محمد صلاح عن سر غيابه وسبب عدم الدفع به في مباراة اليوم، الرد جاء من المدير الفني كلوب الي قال أنه يفضل الراحة لمحمد صلاح اليوم، لأنه قد لعب مباريات كثيرة الفترة الماضية، لكن هل كان هذا السبب الحقيقي في عدم الدفع بمحمد صلاح في مباراة اليوم، خاصة بعد رجوع محمد صلاح للمباريات منذ فترة صغيرة عقب شفاءه من فايروس كورونا وتغيبه في الأساس عن 3 مباريات سابقة.

غياب محمد صلاح عن مباراة ليفربول بول

تكشف هذه الصورة عن لاعب مستاء لعدم مشاركته فى المباراة، وليس لاعب يحتاج إلى الراحة، فهل كان السبب الحقيقي وراء استبعاده هو ما صرح به صلاح قبل المباراة، بأنه يشعر بالإحباط على عدم اعطاءه شارة قيادة الفريق فى الفترة السابقة رغم استحقاقه لها، أم أن كلوب بدأ في مرحلة الاستغناء عن محمد صلاح واستبداله بلاعب أخر، أم هذا لاهتمام الريال وبرشلونة بمحمد صلاح ورغبة صلاح في المغادرة عن ليفربول