يورجن كلوب يعاقب محمد صلاح بـ "الدكة" بسبب تصريحاته

قرر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، معاقبة الدولي المصري محمد صلاح بالاستبعاد من تشكيلة الريدز الأساسية أمام كريستال بالاس في المباراة المقامة حاليًا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تششكيل ليفربول تواجد محمد صلاح على دكة البدلاء، لأول مرة منذ فترة طويلة في البريميرليج، مما أثار تساؤولات جماهير الريدز.

واتفقت بعض الصحف والمواقع الإنجليزية، على أن سبب استبعاد محمد صلاح جاء بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن إحباطه لعدم حصوله على شارة قيادة ليفربول خلال مواجهة ميتيلاند في دوري أبطال أوروبا، ومنحها لألكسندر أرنولد.

وقال محمد صلاح في تصريحات لصحيفة " أس" الإسبانية:" شعرت بإحباط شديد بسبب عدم ارتداء شارة القيادة أمام ميتييلاند، ولكن في النهاية هذا هو قرار المدرب يورجن كلوب وأنا أقبله".

وانتهى الشوط الأول من مباراة كريستال بالاس وليفربول، بتقدم الريدز بثلاثية نظيفة.