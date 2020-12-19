منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك راحة للثنائي محمود عبدالرازق "شيكابالا" ومصطفى محمد، من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. ووضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا وبدنيا خاصا للثنائي يقوما بأداءه بجيمانيزيوم النادي ، على أن ينتظما بشكل طبيعي في التدريبات القادمة. ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الغزالة التشادي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر له يوم ٢٣ ديسمبر الجاري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مران الزمالك.. راحة لـ شيكابالا ومصطفى محمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.