تواجد عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالتدريبات المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة وذلك عقب تعافيه من فيروس كورونا، والاطمئنان عليه. ووضع الجهاز الفني للفريق، برنامجا تأهيليا لعبدالله جمعة ، يؤديه على هامش المران المقام حاليا . و قام جمعة بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض الأمور التأهيلية، تحت قيادة محمد السيد أخصائي التأهيل بالفريق، على أن يستكمل باقي البرنامج التجهيزي بالجيمانيزيوم، استعدادا للانتظام بشكل كامل في التدريبات خلال الوقت القادم. ويستعد الزمالك لمواجهة الغزالة التشادي يوم ٢٣ ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برنامج تأهيلي لـ عبدالله جمعة في الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.