تقدم أتلتيكو مدريد على نظيره إلتشي بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري الإسباني.

جاء هدف أتلتيكو مدريد عن طريق لويس سواريز في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.

وبدأ أتلتيكو مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أوبلاك الدفاع: تريبير، سافيتش، هيرموسو، لودي. خط الوسط: لورينتي - توماس ليمار - كوكي - كاراسكو. خط الهجوم: جواو فيليكس - لويس سواريز. ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال سوسيداد صاحب المركز الثاني وريال مدريد صاحب المركز الثالث. وتقام اليوم أيضا العديد من المباريات ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني أبرزها برشلونة مع فالنسيا. برشلونة ضد فالنسيا: يستضيف فريق برشلونة نظيره فالنسيا، اليوم، السبت، في تمام الخامسة والربع مساء، على ملعب كامب نو. ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للدخول في المربع الذهبي مؤقتا، والمنافسة على اللقب. على الجانب الآخر يطمح خفافيش فالنسيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا، لتحسين وضع الفريق السيئ في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني. ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الـ 13 بـ 14 نقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يتقدم على إلتشي بهدف سواريز في الشوط الأول.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.