القاهرة والإسماعيلية يصعدان عن المجموعة الثالثة لدور الـ 8 ببطولة دوري مراكز الشباب الصم

نجح منتخبا القاهرة والإسماعيلية للصم في الصعود لدور الـ ٨ عن المجموعة الثالثة، ضمن منافسات بطولة النسخة الرابعة لدوري مراكز الشباب للصم، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير ( مكتب ذوي القدرات والهمم)، علي ملعب مركز شباب التجمع الأول.

تصدر منتخب القاهرة المجموعة الثالثة والتي تضم محافظات (القاهرة، البحيرة، القليوبية، الإسماعيلية) بـ ٦ نقاط بعد تغلبه علي منتخبي القليوبية والبحيرة، وياتي منتخب الإسماعيلية في المركز الثاني بـ ٦ نقاط، ويأتي منتخب البحيرة في المركز الثالث بـ ٦ نقاط أيضا، ويتزيل منتخب القليوبية المجموعة بدون نقاط.

تم تقسيم الفرق الـ ١٦ إلي ٤ مجموعات ضمت كل مجموعة ٤ فرق، حيث ضمت المجموعة الأولي منتخبات (أسيوط، كفر الشيخ، اسوان، الجيزة)، وضمت المجموعة الثانية منتخبات(المنيا، الاسكندرية، الغربية، مطروح)، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات( القاهرة، البحيرة، القليوبية، الإسماعيلية)، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات(الشرقية، الدقهليه، المنوفية، الفيوم).

ويهدف إقامة دوري الصم إلي توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب من ذوي الهمم، ودمج ذوي الهمم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بين ذوي القدرات والهمم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب من ذوي القدرات، وزيادة الانتماء بين ذوي القدرات والهمم، واستغلال اوقات الفراغ بصورة إيجابية.

يذكر أن الفرق الـ ١٦ التي صعدت منها 8 فرق صعدت من الأدوار التمهيدية التي أقيمت بالاسكندرية، بجانب ٨ فرق أخري أصحاب دور الـ8 في النسخة السابقة.