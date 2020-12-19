عقب عودته من تونس.. سيراميكا كليوباترا يجري مسحة عاجلة لـ مصطفى ميسي

أكد معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، أنه على تواصل كامل ومكثف مع مصطفى سعد ميسي، لاعب الفريق المتواجد حاليًا مع منتخب الشباب في تونس.

وقال "البطاوي"، إن لاعب سيراميكا كليوباترا بخير، ولا يعاني من أي أعراض من فيروس كورونا، مشددا على أن النادي في حالة ترقب لموعد وصول بعثة منتخب مصر من تونس؛ ليتم إجراء مسحة طبية عاجلة له، عقب عودته إلى القاهرة للاطمئنان إليه.

وأشار المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، إلى أن مصطفى سعد ميسي من اللاعبين الأكفاء، وهو أحد اكتشافات الموهوبين في قطاع الناشئين، وسوف يكون له دور مهم مع الفريق الأول في الفترة المقبلة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان منتخب الشباب استدعى مصطفى ميسي للسفر إلى تونس والمشاركة مع منتخب الشباب في بطولة شمال إفريقيا، قبل أن ينسحب المنتخب بسبب تعرض عدد كبير من أفراد البعثة للإصابة بفيروس كورونا.