استعدادا لانطلاق المشوار الأفريقي.. جلسة فنية بين باتشيكو ولاعبي الزمالك قبل موقعة غزالة

عقد البرتغالي "جايمي باتشيكو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليًا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. وطالب "باتشيكو"، اللاعبين بطي صفحة لقاء بيراميدز الأخيرة، والتركيز في المواجهات المقبلة. ووجه المدير الفني، اللاعبين بالاستعداد القوي لبدء المشوار الأفريقي، وتحقيق نتيجة إيجابية، وانطلاقة طيبة وقوية في البطولة. ويستهل الزمالك مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة "الغزالة" التشادي يوم ٢٣ ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة.

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